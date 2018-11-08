Erwin Koeman: "Benzia Kararını Ben Verdim"

"Disipline ihtiyacımız var"
"Kazanmak zorundayız, bunu biliyoruz ama her iki takım da bu geçerli. Gollere ihtiyacımız var ama bu oyunu açarak alanları rakibe bırakacağız anlamına gelmiyor. Disipline ihtiyacımız var."
"Kararı ben verdim"
Anderlecht,Yassine Benzia,Fenerbahçe
"Benzia
için durum bu. Başka oyunculara şans geliyor böyle bir durum ortaya çıkınca. Prensip olarak, temelde bakarsak sadece bugün için alınmış bir karar bu. Pazar günü bizimle olabilecek durumda olacak. Bu karar yönetimde alınmıyor, bu konuda kararı ben veriyorum."
08 Kasım 2018 Perşembe 21:25