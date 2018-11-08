Erwin Koeman: "Benzia Kararını Ben Verdim"

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht 'i konuk ederken Fenerbahçe 'de teknik sorumlu Erwin Koeman maç öncesi açıklamada bulundu.

"Disipline ihtiyacımız var"



"Kazanmak zorundayız, bunu biliyoruz ama her iki takım da bu geçerli. Gollere ihtiyacımız var ama bu oyunu açarak alanları rakibe bırakacağız anlamına gelmiyor. Disipline ihtiyacımız var."

"Kararı ben verdim"