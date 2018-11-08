08 Kasım 2018, 21:25
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Erwin Koeman: "Benzia Kararını Ben Verdim"

Erwin Koeman: "Benzia Kararını Ben Verdim"

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, kadro dışı bırakılan Benzia ile ilgili açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde  Anderlecht'i konuk ederken Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman maç öncesi açıklamada bulundu.
"Disipline ihtiyacımız var"

"Kazanmak zorundayız, bunu biliyoruz ama her iki takım da bu geçerli. Gollere ihtiyacımız var ama bu oyunu açarak alanları rakibe bırakacağız anlamına gelmiyor. Disipline ihtiyacımız var."
"Kararı ben verdim"
"Benzia için durum bu. Başka oyunculara şans geliyor böyle bir durum ortaya çıkınca. Prensip olarak, temelde bakarsak sadece bugün için alınmış bir karar bu. Pazar günü bizimle olabilecek durumda olacak. Bu karar yönetimde alınmıyor, bu konuda kararı ben veriyorum."
Anderlecht,Yassine Benzia,Fenerbahçe

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