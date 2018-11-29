Erwin Koeman, Dinamo Zagreb Maçında Forvette Frey'i Tercih Etti

Avrupa Liginde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 5. maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol FederasyonundanRobert Schörgenhofer yönetiyor.
SLİMANİ YEDEK
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, santrforda tercihini Michael Frey'den yana kullandı. Sarı-lacivertlilerin formsuz ismi Slimani, Avrupa maçında kendisini kulübede buldu. Koeman, 3 maç sonra tek santrforlu düzene geçti ve tercihini son haftaların golcü ismi Frey'den yana kullandı.
Avrupa,Michael Frey,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 21:31