29 Kasım 2018, 21:31
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Erwin Koeman, Dinamo Zagreb Maçında Forvette Frey'i Tercih Etti

Erwin Koeman, Dinamo Zagreb Maçında Forvette Frey

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Islam Slimani'yi yedek bırakarak, santraforda tercihini Michael Frey'den yana kullandı.

Avrupa Liginde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 5. maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol FederasyonundanRobert Schörgenhofer yönetiyor.

SLİMANİ YEDEK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, santrforda tercihini Michael Frey'den yana kullandı. Sarı-lacivertlilerin formsuz ismi Slimani, Avrupa maçında kendisini kulübede buldu. Koeman, 3 maç sonra tek santrforlu düzene geçti ve tercihini son haftaların golcü ismi Frey'den yana kullandı.

Avrupa,Michael Frey,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 21:31



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