30 Kasım 2018, 12:53
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Erwin Koeman: Fenerbahçe ile Yeni Yılı Görebileceğimi Düşünmüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Koeman, "1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da. Biteceğini görebiliyorum. Fakat, yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. De Telegraaf gazetesine konuşan Erwin Koeman, "Fenerbahçe'de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum. 1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da... Biteceğini görebiliyorum. Fakat, yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum. İlk devre sonuna kadar 7 maç var ve bu 7 maçta da takımın başında olacağımı zannetmiyorum." dedi.

"YAKIN GELECEKTE BİR ŞEYLER BEKLİYORUM"

Erwin Koeman, kulüple bu konuda görüşme yapmadığını belirterek, "Kulübün ne istediğini anlamaya çalışıyorum ve bana açıklama yapacakları günü bekliyorum. Bazı şeyler okuyorum ama asla direkt olarak "Ne istiyorsunuz?" diye sormadım. Yakın gelecekte bir şeylerin olmasını bekliyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

"GALİBİYETTEN ÇOK BERABERLİK GÖRDÜLER"

Dinamo Zagreb karşısında 0-0 berabere kaldıkları maçı da kısaca değerlendiren Hollandalı antrenör, "İnsanlar, galibiyetimizden çok berabere kaldığımızı gördüler. Fakat, elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonuç olarak, bir sonraki tura kalmayı başardık ve hedefimiz de buydu zaten." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

Hollanda,Fenerbahçe
30 Kasım 2018 Cuma 12:53



YORUMLAR (4)
MSMSM: Giderse 20 milyon dolardan fazla vermeyin
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SARI LACİVERT: TAKIM O KADAR İYİ Kİ ? GEREK KALMADI KALDI Kİ YEDEKTE RONALDO MESSİ VARDI AMA GÖRMEDİ HER HALDEVAH KOCA FENERİM DÜŞTÜĞÜMÜZ ŞU HALE BAK
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HAKKI: rıdvan boşa demiyor bu anlamıyor futboldan diye. adam değiştirmedin fenerbahçe beraberliğe mi oynar. rezil ettin bizi tüm takımlara. ama insanın kendini bilmesi güzel. gideceğini biliyor. düzeltem napam da demiyor. yerinde sayıyo ders çalış ders
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YUNUS CAN 29: Bir oyucu bile değiştirmedin, güle güle sana.
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