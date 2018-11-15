Erwin Koeman: 'Resmi Bir Şey Yok...'

Fenerbahçe 'de Phillip Cocu 'nun ayrılmasından sonra sorumluluğu üstlenen ve 3 resmi maçta takımı hazırlayan Erwin Koeman, Hollanda basınına konuştu. Hem sarı-lacivertli kulüpteki konumu hem de geleceğiyle ilgili konuşan 57 yaşındaki çalıştırıcı, henüz resmi bir kararın olmadığını belirtti.

Koeman, şu anda resmi olarak Fenerbahçe teknik direktörü olmadığını ifade ederek, "Yapılan yorumlar ve şu anki konumum beni memnun ediyor. Ancak şu anda resmi bir şey yok. O nedenle bir şey söyleyemiyorum" dedi.

Hollandalı çalıştırıcı, elde ettiği 3 maçlık sonucu da değerlendirip, "Elimizdeki kadroyla sahada en iyi sonuçları elde etmeliydik ve elimizden geleni yaptık. Yeni bir antrenör geldiğinde hem kendi karakterini ortaya koyar hem de elindeki oyuncu kadrosunun yapısına göre bir sistem belirler. Kendi stilinizle çalışmak istersiniz ama bu biraz da elinizdeki kadroya da bağlı, kadroya göre bir sistem kurmalısınız" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'yi sevdiğini de sözlerine ekleyen Erwin Koeman, "Karar ne olursa olsun Fenerbahçe'deki bu görev çok güzel. Şu anki konumumdan mutluyum. Geçtiğimiz yaz aylarında Fenerbahçe bana bir şans verdi ve maceramız hızlıca başladı. Karar ne çıkarsa çıksın benim için hayal kırıklığı olmaz. Fenerbahçe'de güzel bir macera şansı yakaladım ve bunu gerçekleştirdim. Şu anda devam ediyorum" diye konuştu.