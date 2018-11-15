Eryılmaz Yeni Mezarlık Alanını Denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Yeniköy
Asri Mezarlığına 70 dönümlük ek alan tahsis edilerek defnedilmeye hazır hale getirilen mezarlık alanını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük mezarlığı olan Yeniköy Asri Mezarlığında kapasitesinin dolması ile yeni mezarlık alanı oluşturdu. Merkez Bağlar
ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığının karşısında bulunan 70 dönümlük alan mezarlık olarak eklenirken, yeni alanda yaklaşık 10 bin adet iki katlı mezarlıklar yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, mezarlık alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Yeni mezarlık alanı
Diyarbakır'da yılda yaklaşık 2 bin 500 dolayında defin olmasını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, 5 bölümden oluşturduğu yeni mezarlık alanında her bölümde 2 bin mezar bulunuyor. Toplamda 10 bin mezarın bulunduğu alan yaklaşık 4 yıl boyunca kullanılacak. Mezarlıkların ikinci katı ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak. Mezarlık alanında ayrıca çevre düzenlemesi de kapsamında yollar, ışıklandırmalar ve çeşmeler yapılacak. Altyapı çalışmalarının devam ettiği mezarlık alanı, ocak ayında hizmete sunulacak. - DİYARBAKIR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,Diyarbakır
15 Kasım 2018 Perşembe 12:08