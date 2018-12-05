Erzin'de 60 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

HATSU'nun kurulmasından bu yana Hatay'ın 15 ilçesinde vatandaşların daha rahat bir şekilde yaşam sürdürebilmeleri adına içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yenileme çalışmalarının devam ettirildiğinin altını çizen HATSU Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyeti odaklı projeler sayesinde eksiliklerin giderilerek sorunsuz bir altyapının hedeflendiğini aktardı.

Erzin ilçesine bağlı Kuyuluk ve Kızlarçayı Mahallesi'nde oluşan içme suyu sorununa çözüm geliştirmek adına çalışma başlatan İdare, bölgede bulunan yayla mevkilerinden mahalleye içme suyu iletmek amacıyla 200'lük borular ile 7 km yeni içme suyu hattının döşendiğini ayrıca 6 adet maslak (su biriktirme alanı) yapıldığını ve şuan saniyede 20 litre su iletirken ilerde bunun 45 litreye ulaşacağını açıkladı.

Yapılan projeler ile alakalı düşüncelerini "HATSU Muhtarın Sesi" mikrofonlarına ileten Kızlarçayı Mahalle Muhtarı Necdet Öz, "bu güzel çalışmalar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a öncelikle teşekkür ederim. Bizim büyük bir su sorunumuz vardı. İki mahalle olarak, Kuyuluk ve Kızlarçayı Mahallesi. Kuyuluk Mahallesine 200'lük borular ile 7 km hat döşendi ve şuan faaliyete geçti kullanılıyor. Bu hattan ayrıyeten kızlar çayını da besliyor. Kuzuculu Mahallesine kadar gidiyor. Yapılan çalışmalardan dolayı Doç. Dr. Lütfü Savaş Bey'e tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

Çalışmaların yapım aşaması hakkında bilgi veren Öz, üç dört tane maslak yapıldı. Çok zor şartlarda arkadaşlarımız çalışmalar yaptı. Büyük bir gayretle bizde zaman zaman gelip gördük çalışmaları. Büyük bir gayretle başardılar" ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri ise, Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesinde 60 yıldır kullanılan ve kanserojen içeren içme suyu hattının Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş tarafından yenilendiğini ve mahalleye sağlıklı bir şekilde su aktarıldığını bundan dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.