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Erzin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı

Hatay'ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü törenle kutlandı.

08.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:22Erzin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı
'ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü törenle kutlandı.

Etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu tarafından yapıldı.

Elmasoğlu, Erzin'in 1. Dünya Savaşı sonrasında işgal güçleri tarafından işgal edildiğini belirterek, "İşgaller sonrası Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yakılan bağımsızlık ateşi sonrasında vatansever halkımız Kuvayi Milliye etrafında vatan savunması için örgütlenmişler ve bu kapsamda düşmana karşı ilk kurşun Dörtyol'da Karahasan Paşa tarafından atılmıştır. Erzinimizde de bu doğrultuda halkımız örgütlenmiş Azman Bekir, Dana Boruk, Arık Nuri ve Bebek gibi nice kahramanlarımız bu mücadelede yerlerini almışlardır. 1922 yılına kadar devam eden direniş sonrasında imzalanan barış antlaşması kapsamında işgalci kuvvetler çekilmek zorunda kalmış ve 8 Ocak Erzinimizin kurtuluş günü olarak tarihe yazılmıştır. Bu bağımsızlığı bizlere armağan eden başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatan savunmasında bulunan tüm şehit gazilerimize borçluyuz. Onları minnet ve Şükranla anarken, 8 Ocak Kurtuluş Günümüz kutlu olsun" dedi.

Kurtuluş günü nedeniyle ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından öğrenciler şiirler okudu, Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. - HATAY

Mustafa Kemal Atatürk, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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