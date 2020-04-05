Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzin-Osmaniye sınırındaki yol toprak dökülerek kapatıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Erzin-Osmaniye girişindeki yol toprak dökülerek kapatıldı.

05.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:43
Erzin-Osmaniye sınırındaki yol toprak dökülerek kapatıldı
Hatay 'ın Erzin ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Erzin- Osmaniye girişindeki yol toprak dökülerek kapatıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların tamamen kapatılmasının ardından Hatay'ın Osmaniye sınırındaki Erzin ilçesinde de kaymakamlık tarafından tedbirler alındı. Bu kapsamda Erzin'in Osmaniye sınırına toprak dökülerek giriş çıkışlar kapatıldı.

Bununla birlikte E-91 Karayoluna bağlantı olan Kısık mevkisinde Eski Adana Yolunun da aynı şekilde araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

Osmaniye iline olan karayolu bağlantısının kapatılmasının ardından jandarma ekipleri sıkı denetimlere başladı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Osmaniye, Hatay, Erzin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzin-Osmaniye sınırındaki yol toprak dökülerek kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: Dede ve torunlardan 'evde kal' çağrısı - Haber 13:20: Yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü - Haber 13:20: Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı - Haber 13:20: Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı - Haber 13:20: Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber