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Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Nuri Kaplan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:24Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Nuri Kaplan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaplan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması kapsamında AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Başkan Kaplan, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını seçen Kaplan, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını tercih etti.

Kaplan, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ve özenle seçildiklerini ifade ederek, "Muhabir arkadaşların emeğine sağlık. Fotoğrafçılık zor bir iş. O kareleri yakalamak ve bunları sunmak ayrı bir beceri ve emek gerektiriyor. Fotoğrafları seçerken bayağı zorlandım. Gerçekten hepsi birbirinden güzeldi. Herkese görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Hakan Burak, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA

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