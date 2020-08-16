ERZİNCAN 40 derece sıcaklıkta tuz üretiyorlar

40 derece sıcaklıkta tuz üretiyorlar

ERZİNCAN'ın Kemah İlçesi'ne bağlı Kömür köyünde 450 yıllık olan tuz ocağında 40 dereceyi bulan sıcak havada üretim yapılıyor.

Kemah İlçesine 4 kilometre uzaklıktaki Kömür köyünde Metin Tanrıkulu'na ait tuz ocağında 20'ye yakın işçi bölgenin tuz ihtiyacını karşılıyor. Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen tuz ocağında yaklaşık 100 metre derinlikteki tünelden gelen tuzlu su sayıları 200'ü bulan göletlerde bekletiliyor. Su buharlaştıktan sonra havuzlar içerisinde kalan tuzlar işçiler yardımı ile toplanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu tuz ocağında işçiler, 6 ay boyunca devam eden bu işlem sonunda yaklaşık bin beş yüz ton tuz üretimi yapıyorlar. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde övgü ile bahsettiği tuz ocağının geçmişi 450 yıl öncesine dayanıyor.

Yaklaşık 250 bin metrekare arazi üzerine kurulu tuz ocağı ile ilgili bilgi veren İşletme Sahibi Metin Tanrıkulu, "Yöre halkı salamura yaparken Kemah tuzunu kullanıyor. Kaynak tuzu üretiminde doğal buharlaştırma yöntemi kullanıyoruz, Dağın içerisindeki kaya tuzu tabakalarından süzülen kar ve yağmur sularını göllere alıyoruz. Çeşitli evrelerden geçirerek dinlendirme ve yoğunlaştırma işlemi yapıyoruz ve kristalleşmesini sağlıyoruz. Güneş ışığı altında kuruttuktan sonra hiçbir koruyucu madde veya kimyasal katmadan paketleyerek satışa sunuyoruz" diye konuştu.