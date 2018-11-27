Erzincan 65'lik Gelin Heyecanlanınca Salon Kahkahaya Boğuldu

65'lik gelin heyecanlanınca salon kahkahaya boğuldu
Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA
) ? ERZİNCAN'da huzurevinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen görme engelli 65 yaşındaki Fatma Karasu
, 63 yaşındaki Cebrail
Özdemir ile dünya evine girdi. İkinci baharını yaşayan çiftin nikah şahitliğini Vali Ali Arslantaş ve eşi Hatice
Arslantaş yaparken, heyecanına yenik düşen gelin Fatma Karasu'nun nikah memurunun sorusunu tamamlamadan evet demesi şahitleri ve salondakileri güldürdü.
Yaklaşık 4 ay önce Refahiye
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanışan Cebrail Özdemir ile Fatma Karasu 2 ay içinde evlenme kararı aldı. Refahiye İlçesi'nde ki huzurevinde gerçekleşen nikah merasiminde çiftin şahitliğini Vali Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş'ın yanı sıra Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan yaptı. Refahiye İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş
'ın kıydığı nikah sırasında heyecanlı olduğu gözlenen gelin Fatma Karasu, Mütfü Bektaş'ın sorusunu bitirmeden evet diyince Vali Arslantaş ve beraberindekileri güldürdü.
Hiç evlenmeyen ve geçirdiği şeker hastalığı sebebiyle 7 yıl önce görme yetisini kaybeden Fatma Karasu ile 10 yıl sonra ikinci baharını yaşayan Cebrail Özdemir'in kıyılan nikahın ardından Vali Ali Arslantaş ve eşi çiçeği burnundaki çiftin evlilik yüzüklerini taktı, evlilik cüzdanlarını takdim etti. Vali Ali Arslantaş, çeşitli sebepler ve imkansızlıklar nedeniyle ailelerinden, evlatlarından ve yakınlarından gereken hizmeti göremediği için huzurevlerine sığınan bireylere Erzincan
Valiliği olarak sahip çıkıldığını belirterek, en iyi koşullarda bakımları yapılan yaşlıların bu mutluluklarına tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.
Nikah sırasında heyecanlı oldukları için sempatik halleriyle dikkat çeken gelin ve damat Refahiye huzurevinde, kendilerine tahsis edilen özel bir odada kalacak.
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