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ERZİNCAN 99 yaşındaki Safiye Nine, koronayı yendi

99 yaşındaki Safiye Nine, koronayı yendiERZİNCAN'da koronavirüse yakalanan Safiye Dağdelen (99) 10 günlük tedavisi tamamlandıktan, Ercan Yalçın (44) ise yoğunbakım servisi ile birlikte 25 gün tedavi gördükten sonra alkışlar arasında taburcu edildi.

28.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:23
99 yaşındaki Safiye Nine, koronayı yendi
ERZİNCAN'da koronavirüse yakalanan Safiye Dağdelen (99) 10 günlük tedavisi tamamlandıktan, Ercan Yalçın (44) ise yoğunbakım servisi ile birlikte 25 gün tedavi gördükten sonra alkışlar arasında taburcu edildi.
Erzincan'da yeni tip koronavirüs tespit edilen iki hasta daha sağlığına kavuştu. Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Safiye Dağdelen ve Ercan Yalçın koronavirüsü yendi. Safiye Dağdelen, 10 günlük tedavisi tamamlandıktan, entübe edilen Ercan Yalçın ise yoğunbakım servisi ile birlikte 25 gün tedavi gördükten sonra alkışlar arasında taburcu edildi. El sallayan Safiye Dağdelen'i görüntüleyen sağlık çalışanı, "99 yaşında olan hastamızı bugün taburcu ediyoruz.Resmi yaşı 99 gösteriyor ama 110 yaşında olduğunu söylüyor teyzemiz" dedi. ERZİNCAN 99 yaşındaki Safiye Nine, koronayı yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ercan Yalçın, Erzincan, Güncel, Haber

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