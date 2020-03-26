Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı.

26.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:32
Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından Erzincan 'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı.

Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır tarafından konuyla ilgili ortak bir yazılı açıklama yapılarak şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, 18 bini sözleşmeli sağlık personeli, 14 bini sürekli işçi olmak üzere 32 bin personel alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hizmete açılan 250 yataklı ek binamızla birlikte ortaya çıkan personel ihtiyacına ilişkin ilimizde 394 kişi yardımcı sağlık personeli, 178 kişi temizlik, 40 silahsız güvenlik görevlisi ile 10 klinik destek elemanı olmak üzere 228 personel alınacak. Toplamda Erzincan'a verilen kadro sayımız 622 kişi oldu. Şuana kadar ilimize hiç bu denli sayıda sağlık personeli birden tahsis edilmemiştir. Bakanlığımızın da onayıyla Erzincan'ımıza il sağlığı açısından personel eksiğimiz kalmayacak şekilde kadro tahsisi yapılmıştır. Söz konusu başvurular yardımcı sağlık personeli alımı için KPSS puanı esas alınarak 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Diğer sürekli işçi kadrosu başvuruları ise 26 Mart- 30 Mart tarihleri arasında İŞKUR aracılığı ile internet üzerinden alınacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, İşçi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Dünya Tiyatro Günü'nde Şehir Tiyatroları evlere konuk oluyor - Haber 12:20: Üreticilere 1 milyar 881 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor - Haber 12:20: Polis cadde ve sokaklarda ekip otolarından "evde kal" anonsuyla çağrıda bulunuyor - Haber 12:18: JANDARMADAN MARKETLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 12:18: Mustafakemalpaşa'da kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor - Haber 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber