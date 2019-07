ERZİNCAN AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU ERZİNCAN'DA

ERZİNCAN'da yapımı devam eden AFAD binasında incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu Düzce 'de yaşanan sel felaketi ile ilgili jandarmadan ve Genel Kurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şuan vatandaşlara ulaştıkların belirterek; 'Hamdolsun her hangi bir can kaybımız yok. Bu bizim için önemli bir durum. Ama dediğim gibi olan olayı yaşanan zararları ve zarar gören alt yapıyı tespit çalışmalarımız devam ediyor dedi. Yeni AFAD İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret tti. Güllüoğlu burada yaptığı açıklamada Erzincan ziyareti ve Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Mehmet Güllüoğlu, Erzincan'ın kendileri açısından önemli bir şehir olduğunun altını çizerek; 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de defalarca deprem olmak üzere afet görmüş bir şehir. Bu yüzden de hem kendi ekibimizin kendi fiziki alt yapımızın iyi olması için, hemde hem Erzincan'ın hem de Türkiye'nin afetlere hazır olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da bugün burada sadece Erzincan İl Müdürlüğü ekipleri değil Türkiye'nin farklı yerlerinden AFAD İl Müdürlerimizle beraber hem kendi şehirlerinin fiziki alt yapıları hem kendi şehirlerinin çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız. Tabii hepimize başta ülkemize afetsiz günler diliyoruz. Ancak biz AFAD olarak afetlere hazırlığı sürdürmemiz gerekiyor. Afete hazırlığı ciddi bir şekilde durmadan devamlı olarak devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için de kendi fiziki alt yapımızın sağlam olması gerekiyor. Bu kapsamada iş ve işleyişlerimiz Türkiye'nin her tarafı için devam edecek. Allah bizleri afetlerden korusun. Ancak bir taraftan da basiret ve ferasetle afetlere hazırlanmayı dirençli bir ülke olmayı nasip etsin inşallah diye konuştu.Düzce'de meydana gelen sel ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgi veren AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu; 'Ekiplerimiz hem Düzce'de hem çevre illerden olay yerinde çalışıyorlar. Arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Jandarmadan ve Genel Kurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şuan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bazı köy yollarında heyelan ve sel olduğu bilgisi bizde de mevcut. Şuan dediğim gibi ekiplerimiz çalışıyorlar. Ankara'dan da yine merkezden ilgili daire başkanımız ve dair başkan yardımcımız sayın Bakan Yardımcımızla beraber olay yerine intikal ediyorlar. Hamdolsun her hangi bir can kaybımız yok. Bu bizim için önemli bir durum. Ama dediğim gibi olan olayı yaşanan zararları ve zarar gören alt yapıyı tespit çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu.