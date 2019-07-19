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ERZİNCAN Asker uğurlama yemeğinde hastanelik oldular

Asker uğurlama yemeğinde hastanelik oldularERZİNCAN'da askere giden gençler için düzenlenen yemekte zehirlenen 18'i çocuk 38 kişi hastanelik oldu.

19.07.2019 19:11
Asker uğurlama yemeğinde hastanelik oldular
ERZİNCAN'da askere giden gençler için düzenlenen yemekte zehirlenen 18'i çocuk 38 kişi hastanelik oldu.
Olay merkez Yenimahalle 305'inci sokakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede yaşayan Algündüz ailesi askere gidecek oğulları için yemek düzenlendi. Asker uğurlama törenine katılan yaklaşık 80 kişilik davetli gruba tavuk, pilav ve dolma ikram edildi. Yemek yiyen davetlilerde bir süre sonra başlayan karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine 18'i çocuk 38 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim, Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. ERZİNCAN Asker uğurlama yemeğinde hastanelik oldular
Kaynak: DHA
Yenimahalle, Güncel

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