ERZİNCAN Bakan yardımcısının ağaçtan düşen amcasının oğlu toprağa verildi

Bakan yardımcısının ağaçtan düşen amcasının oğlu toprağa verildiERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde kiraz ağacından düşüp yaşamını yitiren Salim Aksu (62), toprağa verildi.

24.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:22
Bakan yardımcısının ağaçtan düşen amcasının oğlu toprağa verildi
ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde kiraz ağacından düşüp yaşamını yitiren Salim Aksu (62), toprağa verildi. Cenazeye, Aksu'nun amcasının oğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da katıldı.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, 22 Haziran akşamı kiraz toplamak için çıktığı 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Yapılan otopsinin ardından 1 çocuk babası Salim Aksu için bugün öğle saatlerinde Terzibaba Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Salim Aksu'nun amcasının oğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Akın, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, siyasiler ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Salim Aksu, köyünde toprağa verildi.
İlçe halkı tarafından sevilen Salim Aksu'nun önceki dönemlerde il genel meclis üyeliği yaptığı öğrenildi. ERZİNCAN Bakan yardımcısının ağaçtan düşen amcasının oğlu toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, Üzümlü, Aksu, Güncel, Haber

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