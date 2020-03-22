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Erzincan Baro Başkanı Aktürk: "İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur"

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle icra ve iflas kanununun 330. maddesi uyarınca icra takiplerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğunu kaydetti.

22.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:38
Erzincan Baro Başkanı Aktürk:
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle icra ve iflas kanununun 330. maddesi uyarınca icra takiplerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğunu kaydetti.

Başkan Aktürk, yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İcra ve İflas Kanunu'nun 330. maddesi uyarınca nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğunu söyledi.

Aktürk, "Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir. Bu karar sayesinde, korona virüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak. 30 Nisan'a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak.

Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir. Yeni bir karar alınmazsa 1 Mayıs'tan itibaren icra iflas işlemleri aynen devam edecek." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan, Güncel

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