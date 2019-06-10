Erzincan Belediye Başkanı Aksun: "ERMEK kursları devam edecek"

Ev hanımlarına meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eğitim veren ERMEK kursları devam ediyor. ERMEK kurslarını ziyaret eden Erzincan
Belediye Başkanı Bekir Aksun
, bu kurslarının devam edeceğini söyledi.
Meslek edindirme kursları hakkında bir açıklama yapan Başkan Aksun, "Erzincan Belediyesi
Meslek Edindirme Kurslarının yapıldığı bu binada birçok kursiyerimiz kurs görmekte ve bir aylık süreleri var. Şuan çeşitli alanlarda kurs görmek için sırada bekleyen Bin 800 kursiyer var. Mevcut kursiyerlerimizin kursu bittikten sonra İŞKUR
ve Halk Eğitim iş birliği içerisinde kurslarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı bu kurslarla buluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Erzincan Belediyesi olarak kursiyerlerin daha sonradan aile bütçesine katkı sunabilmeleri için Meslek Edindirme Kurslarını başarıyla tamamlayacağı inancıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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