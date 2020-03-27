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Erzincan Belediye Başkanı Aksun, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşları ziyaret etti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret etti.

27.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:56
Erzincan Belediye Başkanı Aksun, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşları ziyaret etti
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu ve belediye görevlileri ile gerekli sağlık tedbirlerini aldıktan sonra 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaretinde sosyal mesafeyi koruyarak kapıda görüştü.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Aksun, kentte koronavirüs münasebetiyle yaptıkları çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Gelen talepler doğrultusunda tüm kurumlarda dezenfeksiyon işlemlerinin yürütüldüğünü ifade eden Aksun, kentte koronavirüs münasebetiyle çalışan emniyet, belediye ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Aksun, vatandaşlara da "evde kal" çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Aksun, Erzincan, MHP, Güncel

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