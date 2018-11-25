Erzincan Belediyesi Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi
şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde bırakmamak ve daha temiz, daha yaşanılabilir bir Erzincan için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
asfalt ekibi ana caddelerde ki asfalt çalışmalarını aralıksız devam ederken, diğer bir ekip ise Yeni Sanayi Sitesinde oluşan yol bozukluklarını gidermek amacıyla asfalt çalışması gerçekleştiriyor. İl Müftülüğü ile koordineli olarak ihtiyaç duyulan camilerin bahçe düzenlemesi çalışmaları kapsamında ise Kızılay
Cami bahçesinde Belediye ekiplerinin andezit taş uygulaması devam ediyor.
Yapılan asfalt çalışmasının yanı sıra Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ekşisu Mesire alanında çocuk oyun alanı oluşturmak amacıyla bölgeye dev oyun seti kurulumunu gerçekleştiriyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehir genelinde bulunan parklarda ki ağaçlardan dökülen yaprakları düzenli olarak toplayarak kötü koku ve görüntü kirliliği olmaması adına çalışmalarına devam ederken diğer yandan ise refüjlerde mevsim dolayısıyla kuruyan çiçeklerin sökümünü aralıksız yapılıyor.
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada "Ekiplerimiz gece gündüz, yaz kış demeden çalışmalarına devam ediyor. Başkan yardımcılarımızdan en alt birimdeki personelimize kadar herkes Erzincan'ın en güzel şehir, en temiz şehir ve en yaşanabilir şehir olması için çalışıyor, yeni projeler üretiyor ve bu projeleri uyguluyoruz. Her şey Erzincan İçin Erzincanlı için" dedi. - ERZİNCAN
Bahçe,Fen İşleri Müdürlüğü
25 Kasım 2018 Pazar 13:49