Haberler » Güncel » Erzincan Belediyesi'nden karla mücadele çalışması - Haber

Erzincan Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Erzincan'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

12.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:28Erzincan Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.

Şehir genelinde devam eden çalışmalarda 300 personel ile 3 kar küreme ve tuzlama aracı, 3 greyder,10 kepçe ile aralıksız bir şekilde temizleme çalışmaları devam eden ekipler gece saatlerinden beri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ana arterlerde yapılan küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra ara il genelinde tüm sokaklarda da sırasıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaldırımlarda da yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:26:45