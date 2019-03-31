Erzincan Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Erzincan için sandığa giden vatandaşlar, Erzincan Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Erzincan seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Erzincan'da kim önde? Erzincan seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

ERZİNCAN BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Erzincan Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Cemalettin Başsoy yarışacak. Millet İttifakı adına CHP'den ise İsmail Taş aday gösterildi. MHP'den Bekir Aksun, SP'den Muharrem Altay Erzincan Belediye Başkanlığı için aday oldu.

ERZİNCAN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Erzincan Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Erzincan Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

ERZİNCAN BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Erzincan'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Erzincan'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Hamdi Karakaya, AK Parti adına Cemalettin Başsoy, CHP adına Metin Çanakçı aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den % 54.71 oy oranı ile Erzincan Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Hamdi Karakaya ise % 30.14 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Metin Çanakçı % 12.21 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.