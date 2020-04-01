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Erzincan Belediyesinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na kampanyasına destek

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile belediye personeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

01.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:24
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile belediye personeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve belediye personeli ile belediye binası önünde bulunan ATM'den bağış yaparak kampanyaya destek oldu.
Başkan Aksun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek verdiğini anımsattı.
Bu dayanışma gününe belediye olarak destek olmak istediklerini aktaran Aksun, "İmkanı olan hemşehrilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum. Erzincan yıllardır çile çekmiş, seferberlik görmüş, depremler görmüş bir şehrin evlatları olarak ve böyle kara günlerde birbirine dayanışma ruhuyla hareket etmiş bir neslin evlatları olarak bu girdaptan çıkabilmemiz için destek kampanyamıza mutlaka katılım sağlanmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı. Erzincan Belediyesinden ’Milli Dayanışma Kampanyası’na kampanyasına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Aksun, Erzincan, Kültür Sanat

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Erzincan Belediyesinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na kampanyasına destek
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