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Erzincan Belediyesinden Türk Kızılay'ına destek

Erzincan Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına belediye personeli kayıtsız kalmadı.

10.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:57Erzincan Belediyesinden Türk Kızılay'ına destek
Erzincan Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen Türk 'ının kan bağışı kampanyasına belediye personeli kayıtsız kalmadı.

Kan vermesi uygun görülenler kampanyaya katılarak kan verdiler. Kan bağışı kampanyasında 40 ünite kan toplandı. Kan bağışında bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kan vermenin hayat kurtardığına ve kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğuna değinerek, "Kan bağışı bir insanlık görevi bugün burada hem farkındalık oluşturabilmek hem de vatandaşlarımızda daha fazla ilgi uyandırabilmek adına Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına Erzincan Belediyesi olarak bizlerde katılmış bulunmaktayız. Kan vererek canlara hayat veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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