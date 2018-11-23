Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Ağız, Diş Haftası ve Diş Hekimliği Günü münasebetiyle Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkan Vekili Karabey Atıcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı
, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili paydaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Akabinde törenin açılış konuşmasını yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, önlük giymeye hak kazanan öğrencilere hayatları boyunca rehberlerinin bilgi olması yönünde uyarıda bulunarak, başarılar diledi.
Ardından konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise, bir üniversite için; dünya ile uyum sağlayabilmenin ve rekabet edebilmenin ancak yaşam boyu eğitme ve akademik çalışmalardaki yüksek kaliteye önem vermekle mümkün olabileceğini belirterek, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Konuşmaların ardından mesleğinde 20'nci yılını dolduran diş hekimlerine Vali Ali Arslantaş ve beraberindeki katılımcılar tarafından plaket verildi. Daha sonra ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri, Vali Arslantaş'ın yanı sıra akademisyenler ve aileleri tarafından giydirildi. - ERZİNCAN