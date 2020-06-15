Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu

1 hafta önce emekliliğini isteyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli Doç. Dr Ayhan Uçar evinde ölü bulundu.

15.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:34

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli Doç. Dr. Ayhan Uçar evinde ölü bulundu.

Aşağı Çarşı Mahallesi Çarşı TOKİ'deki binanın 3. katındaki dairede yalnız yaşadığı belirtilen 56 yaşındaki Uçar'dan iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, Uçar'ı kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu. Polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uçar'ın cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

KALP VE ŞEKER HASTALIĞI VARDI

Kalp ve şeker hastalığı olduğu ifade edilen Doç. Dr. Ayhan Uçar'ın uzun süre tedavi görmesi nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce emekliliğini istediği kaydedildi.

Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşı Mahallesi, Erzincan, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Danıştay kararından sonra Ayasofya’daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Haberler››3. Sayfa››Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:52: FETÖ'nün terapistleri tutuklandı - Haberler 09:51: Dermatolog Mehtap Kıdır: "Güneşe Çıkarken Cildinizin Maskesini Takmayı İhmal Etmeyin" - Haberler 09:47: Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler 09:47: Depremin vurduğu Elmalı köyünde hayvancılık - Haberler 09:46: ÖZEL HAREKATLI, HAVA DESTEKLİ 'TORBACI' OPERASYONU: 30 GÖZALTI - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler 08:58: Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi - Haberler 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı