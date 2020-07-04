ERZİNCAN Çılgın yarasa adam hedefi 12'den vurdu

Çılgın yarasa adam hedefi 12'den vurduERZİNCAN'da 41'ncisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde Yarasa adam Cengiz Koçak 200 kilometre hızla konulan hedefi tam 12'den vurdu.

04.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:34
Çılgın yarasa adam hedefi 12'den vurdu
ERZİNCAN'da 41'ncisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde Yarasa adam Cengiz Koçak 200 kilometre hızla konulan hedefi tam 12'den vurdu.
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları şenliği alınan tedbirler doğrultusunda düzenleniyor. Karanlık Kanyon da 'Sırat on Fırat' hattından Ian Flanders basejump etkinliği, 'Şehitler Yolu' ağaçlandırma etkinliği, Via Ferrata tırmanışı, Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları yer aldığı etkinliklerin son gününde 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmanan Koçak deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları'ndan kendini gökyüzüne bıraktı. Özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış yapan yarasa adam 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Adrenalin tutkunlarının merakla izlediği alana saniyeler sonra ulaşan Cengiz Koçak burada konulan hedefi 12'den vurarak iniş yaptı. İzleyenlerin yüreklerinin ağzına getiren uçuş nehirde sona erdi.
Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) Dr. Ferudun Çelikmen, şenliklerin son gününde, 'Wingsuit' atlayışlarında Türkiye'de ilk kez belirlenen hedeften geçme denemesi sonuçlandırıldığını ifade ederek "Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerle şenliğimiz düzenlendi. Uzun yıllar bu virüsten korunarak, saklanarak yaşayamayız. Bu virüsün varlığında dahi bir şeylerin yapılabileceğini göstermek adına çok önemli bir etkinlik oldu" diye konuştu. ERZİNCAN Çılgın yarasa adam hedefi 12’den vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemaliye, Fırat, Koçak, Güncel, Haber
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