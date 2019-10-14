- Erzincan'da "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da bu yıl birincisi düzenlenen "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" finale kalan filmlerin tanıtılmasıyla başladı.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Anadolu Kültür Sanat Meclisinin katkılarıyla düzenlenen "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kültür ve Kongre Merkezinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan festival protokol konuşmaları ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Genel Direktör Baran Mayda, 410 filmin başvuru yaptığını belirterek, 24 filmin finale kaldığını ifade etti.

"Sinemada yaşananlar kültür sanat alanına da yansır"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "Sinema dili, kültürü ve tarihi ile toplumu etkileyen bir sanat dalıdır. Yaşananlar kültür sanat alanına da yansır. Doğrudan veya dolaylı olarak kültür sanatını da etkiler. Üniversitede sinemaya dair yapılan bu Uluslararası Kısa Film Festivalinin de hem üniversitede hem de ilimizde gerçekleşmesi son derece önem arz etmektedir. Erzincan'da da sinemaya gönül vermiş insanları bir araya toplayan bu festivalin hem şehrimizin hem de öğrencilerimiz açısından önemli bir kültürel boşluğu dolduracaktır" dedi.

"Film festivalleri şehrin sosyal ve kültürel hayatının resmini çeker"

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kent kültürü açısından önem arz ettiğini belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Film festivalleri sadece filmleri ve onlara emek veren sanatçıları ön plana çıkaran bir kültür şenliğinden ibaret değildir. Film festivalleri aynı zamanda, yapıldıkları şehri öne çıkaran ve o şehrin sosyal ve kültürel hayatının resmini çeken bir çalışma alanıdır. Bugün burada bulunma amacımız olan "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" şehrimizin tanıtımı ve kent kültürünün gelişimi açısından önem arz etmektedir. Kısa film; deneysel sinemanın yeni bakış açılarının, değişik kamera hareketlerinin, çarpıcı seslendirme biçimleri ve farklı oyunculuk tarzlarının sınandığı yaygın bir üretim alanı olarak önemini her zaman korumaktadır. Her dönemde sinemanın gelişiminde lokomotif rol üstlenerek, farklı türlerin ortaya çıkmasında, yeni yeteneklerin keşfedilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Film festivalleri düzenlendikleri şehrin adını ülke çapında ve bazen de uluslararası alanda öne çıkarır" şeklinde konuştu.

"Sinema büyülü ekranlardan kendimize yolculuk yapmamızı sağlar"

Sinemanın yaşam koşuşturmasında ıskalanan güzellikleri fark etme fırsatı sunduğunu ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Bu yıl şehrimizde ilki düzenlenen Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Film festivalleri; yaşamın koşuşturması içinde ıskaladığımız bazı güzellikleri, anları ve anıları gösterme, yaşatma, fark etme fırsatları sunar bize. Büyülü ekranlardan kendimize yolculuk yapmamızı sağlar. Sinemanın en önemli bileşeni olan yeni seyir deneyimlerini içinde barındırır. Film izleme ve tartışma pratiğini entelektüel bir zemine kavuşturarak düşün dünyasına katkı sunar. Duygu ve düşüncelerimize aynı anda seslenebilen filmler ortak aklımızı harekete geçirebilmenin ruhunu taşır. Film festivalleri; sinema sektörünün gelişmesini, festival çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda Türk sinemacılarının yetişmesini sağlıyor. Unutulmaması gereken önemli bir nokta da; bugün büyük ya da küçük, kentlerin kendilerini anlatabilme ve markalaşma yollarından biridir" ifadelerini kullandı.

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmlerin kısa gösteriminden sonra plaket taktimi yapıldı.