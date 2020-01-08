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Erzincan'da 1 milyon 760 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Erzincan'da 1 milyon 760 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldığını belirtti.

08.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:20 Erzincan'da 1 milyon 760 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında 'da 1 milyon 760 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldığını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade ederek bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini kaydetti.

Bu şekilde sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlandığını kaydeden Aydın, "Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır." dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayarak bu kapsamda Erzincan'da 1 milyon 760 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldığını söyledi.

Genel Müdür Aydın, "Erzincan ilimizde toplam 1 milyon 760 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının büyük bir bölümünün 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir." dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Ekonomi

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