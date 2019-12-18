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Erzincan'da 112 Acil Sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzincan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

18.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:20Erzincan'da 112 Acil Sağlık çalışanları AA'nın
Erzincan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.
Kentteki 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlıkçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Paramedik Elvan Kara, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" ve spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Acil tıp teknisyenleri Esma ve Akın Kaya da tercihlerini haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Esma Uludağ, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Uludağ, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Çekilen fotoğraflarda çok güzel ayrıntılar yakalanmış. Kategorilerde fotoğrafları seçmekte gerçekten çok zorlandık. Kendi duygu ve düşüncelerime yakın fotoğrafları tercih ettim. Bütün AA muhabiri arkadaşlara verdikleri emeklerden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Behçet Alkan, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

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