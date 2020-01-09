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Erzincan'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Yüksek kesimlerde kar ve sürgünün etkili olduğu Erzincan'da kardan kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

09.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:38
Yüksek kesimlerde kar ve sürgünün etkili olduğu 'da kardan kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. 'de 5, Çayırlı'da 5, 'de 2 ve Tercan'da 2 olmak üzere toplam 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum merkezde aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte pus beklendiği kaydedilerek, özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Erzurum'da 11, Ağrı'da 17, Ardahan'da 12, Kars'ta 19 ve Iğdır'da 4 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle bölgede araç camları buz tuttu. araçlarını çalıştıran vatandanlar, bir süre buz tutan camları kazıdı.
(İHA)
Erzincan'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Otlukbeli, Refahiye, Erzincan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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