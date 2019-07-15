15.07.2019 23:15
Haberler» “genel“» Haber

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşüERZİNCAN - Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapılarak bir dizi etkinlik düzenlendi.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü
ERZİNCAN - Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapılarak bir dizi etkinlik düzenlendi.
Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Eski otogar kavşağında toplanan Erzincanlılar, Dörtyol Cumhuriyet meydanına Mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program protokol tarafından anı defterinin imzalanması, sala okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları sonrasında günün anlam ve önemine binaen şiir ve yazıların okunması, sine vizyon gösterisiyle devam eden programda gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü
Kaynak: İHA
Genel

Son Dakika Haberleri
04:44   Validen Türk Bayraklı 15 Temmuz haykırışı: "...Çünkü bizler buradayız"
04:38   Kırklareli'de Binler " Milli Birlik Günü" için toplandı
04:27   Ağrı'da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü
04:23   Diyarbakır'da eş zamanlı sela okundu
04:16   15 Temmuz'un yıldönümünde on binler meydana inerek tek yürek oldu
03:53   Rize'de Demokrasi ve Milli Birlik etkinliği düzenlendi
03:50   Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri