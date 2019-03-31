Erzincan'da 15 Yıl Sonra MHP Kazandı; Yeni Başkan Bekir Aksun

Kaynak: DHA

ERZİNCAN'da resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 15 yıl sonra MHP'li Bekir Aksun kazandı.Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu MHP adayı Bekir Aksun alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Aksun'un kazanmasıyla MHP, Erzincan'da 15 yıl sonra yerel seçimleri kazanmış oldu. 1999-2004 yılları arasında Erzincan'ı yöneten Erkan Karaman'dan sonra belediyeyi 3 dönem boyunca AK Parti'li başkanlar Mehmet Buyruk, Yüksel Çakır ve Cemalettin Başsoy yönetti.BEKİR AKSUN KİMDİR?Bekir Aksun, 1967 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Üzümlü'de, lisans öğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 17 yıl Erzincan'daki çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Aksun, 2006 yılında ticaret hayatına atıldı. 2007 yılından itibaren aktif siyasi hayatına başlayan Aksun, partide çeşitli görevlerde bulunduktan sonra MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, İl Başkanlığı ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Aksun evli ve 3 çocuk babası. - Erzincan