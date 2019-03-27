Erzincan'da 162 Bin 190 Seçmen Sandık Başına Gidecek

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Erzincan'da 162 bin 190 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.984 sandıktan 9'unun seyyar 1 tanesinin cezaevinde kurulacağı kentte, Erzincan Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Erzincanlılar, Erzincan Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Erzincan'da 162 bin 190 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Erzincan'daki seçmen sayısı 12 bin 361 arttı.Erzincan'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 971 sandık bulunurken, bu seçimlerde 984 sandık kurulacak.En fazla seçmen merkezdeErzincan'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer il merkezi oldu. 103 bin 487 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 376 sandık kurulacak.İl merkezinden sonra ikinci sırada 12 bin 717 seçmenle Tercan, üçüncü sırada da 10 bin 212 seçmenle Üzümlü ilçesi geliyor.15 sandık ve 1784 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Otlukbeli ilçesinde olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:Erzincan Merkez 376 103 bin 487Çayırlı 58 6 bin 766İliç 71 7 bin 122Kemah 88 6 bin 156Kemaliye 74 4 bin 489Otlukbeli 15 bin 784Refahiye 133 9 bin 457Tercan 110 12 bin 717Üzümlü 59 10 bin 212