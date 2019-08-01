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Erzincan'da 2 askerin içinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da içerisinde 2 askeri personelin bulunduğu otomobil şarampole uçtu.

01.08.2019 01:42 Erzincan'da 2 askerin içinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan'da içerisinde 2 askeri personelin bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 asker hayatını kaybederken diğer asker uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 23.30 sıralarında Erzincan - Sivas karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, jandarma uzman çavuş Habil Karahan idaresindeki 24 AAH 758 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan meslektaşı Batuhan Güneş ise sıkıştığı araçtan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı asker, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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