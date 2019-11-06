Haberler » Güncel » Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildiErzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

06.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:49
Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde çalışma yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S.'nin evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 400 gran kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. D.S. gözaltına alınırken, av tüfekleri ve uyuşturucuya el konuldu.
Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan, Tercan, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:24 Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı
17:17 Başkan ve Rektör lösemili çocuklarla
17:17 Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak
17:16 İl Genel Meclis üyeleri çalışmaları inceledi
17:15 Kral malzemeciye son görev
17:13 Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız
17:00 Ümit Özdağ'dan kendisi için "Bu adamı tedavi ettirin" diyen Soylu'ya çağrı: Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım
16:52 Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybeden Arınç'tan yeni açıklama: Sigortayı attırmamak lazım
16:27 Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim
16:26 Konya'da 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
6.11.2019 17:24:54