Erzincan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün himayelerinde Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi 'nin organizasyonuyla Erzincan'da kutlama programı düzenlendi.Erzincan İl Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Bülent Temizer, Erzincan Belediye Başkan Vekili Ferhat Yıldız , Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı , İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenlerin, toplumların geleceğine hitap ettiklerini belirterek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise görev başında şehit düşen öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, uzun yıllar boyunca büyük fedakarlıkla çalışıp emekli olmuş öğretmenlere ise sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür temenni etti.Vali Arslantaş konuşmasının devamında; "Öğretmen, bahçesinde türlü türlü meyveler yetişen, renk renk çiçekler açan buram buram güller kokan bir bahçıvandır. Öğretmen tarlası bol ürünler ve altın sarısı başaklar veren bir çiftçidir. Öğretmen dükkanında elmaslar, yakutlar ve inciler işleyen bir sarraftır.Ama unutulmasın ki kuruyan çiçeklerin günahı da çürüyen tohumların vebali de, kırılan elmasların hatası da onundur. Karalanan defterler de, yaldızlı sayfalar da ona aittir. İkbal de, hüner de, zafer de onun ellerinde şekillenmektedir. Bu nedenle onun, bir insana hayal kurmayı, yenilikçi ve modern yaşamayı öğretmesi için öncelikle iyi bir örnek ve yol gösterici olması gerekir. Çünkü o, doğruyu öğreten, doğru düşündüren, öğrencisinin gönlünü coşturup ruhunu kanatlandıran, yolunu kesen bütün kara delikleri bertaraf edip onu aydınlık yarınlara ulaştıran talihli insandır.Öğretmenliğin sabır isteyen, emek isteyen bir meslek olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sadece okulda değil, hayatın her safhasında örnek davranışlar sergileyen erdemli kişilerin mesleğidir öğretmenlik. Bu bilinçte olduğumuz için her öğretmen bizim için çok değerlidir.Bugün milletçe Öğretmenler Günü'nü kutlarken şunu asla unutmamalıyız: Biz "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." diyen medeniyetin evlatlarıyız. Köklü ve güçlü medeniyetimizin asıl mimarları öğretmenlerimizdir. Zira çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih İstanbul 'a girerken kendisine atılan gülleri görünce "Fatih benim, ama güller onadır." diyerek hocası Akşemsettin 'i gösterirken öğretmenine saygısını ve minnetini de bir nevi gözler önüne sermiştir. İşte bu nedenle öğretmenlerimizi sadece bugün değil her zaman saygıyla minnetle anmalıyız.İyi bir rehber, iyi bir örnek şahsiyet olduğumuz sürece okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz yarının Türkiye 'sinde söz sahibi olacaklardır.Bu milletin evlatlarına vatan, millet, bayrak ve devlet aşkını aşılamak, bin yıllık kadim bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu öğretmek, çağların ötesini öngören, devrin ruhuyla yoğrulmuş dimağları eğitmek, siz değerli eğitimcilerin yegane görevidir. Her türlü kötülükten müstesna çocuklarımızın geleceği sizin insaflı, vefalı ve hünerli gayretlerinizle şekillenecektir.Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözünde de ifade ettiği gibi sizler sadece bugünün değil, geleceğin de mimarısınız.Bu itibarla mesuliyetimizin bilincinde olarak üreten, sorgulayan, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren, köklerine ve değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz siz değerli öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyoruz.Bu düşüncelerle, geçmişin öğreticisi, istikbalimizin mimarı ve insanlık aleminin kandilleri tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizlere başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine yapılan ziyaretine yönelik video gösterimi yapıldı. Akabinde şehit öğretmenlerin anısına Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi, "Öğretmenlik Kutsaldır" adlı tiyatro gösterimi ve "Kaşık Ekibi" gösterisi sunuldu. Ödül töreni kapsamında ise ortaokul ve lise öğrencilerinin katılmış olduğu "Öğretmen" konulu şiir yazma yarışması, okullar arasında yapılan futbol turnuvaları ve "Canıma Dokunana Teşekkür Mektubu" konulu kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Son olarak ise yıl içerisinde emekliye ayrılan öğretmen ve personellere hizmet şeref belgeleri verilirken, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin ise yemin töreni gerçekleştirildi. - ERZİNCAN