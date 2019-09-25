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Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

25.09.2019 20:14
Erzincan'da düzenlenen operasyonda, 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan - Erzurum kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
D.Y'nin kullandığı, 60 plaka kodlu kamyonetin, ekskavatör delici ucu yüklü kasasında narkotik dedektör köpeği "Odin"in de katıldığı arama yapıldı. Aramada, demir ucun içine zulalanmış vaziyette 55 paket halinde 28 kilo 200 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili sürücü D.Y (44) ile V.A. (47) gözaltına alındı.
Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Narkotik, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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