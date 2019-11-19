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Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

19.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:58

'ın ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN VERİLERİNE GÖRE DEPREM 3,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise Erzincan'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi

Erzincan, Çayırlı, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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