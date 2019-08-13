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Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildiERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

13.08.2019 11:00
Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Kaynak: İHA

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