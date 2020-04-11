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Erzincan'da 379 işletmeye 1 milyon 895 bin Lira çoban desteği ödendi

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, hayvancılık yapan işletmelere Türkiye genelinde 53 milyon liralık sürü yöneticisi istihdamı (Çoban) desteği ödemelerinin, bugün (10 Nisan 2020) saat 18.00'dan sonra hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı.

11.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:21
Erzincan'da 379 işletmeye 1 milyon 895 bin Lira çoban desteği ödendi
AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, hayvancılık yapan işletmelere Türkiye genelinde 53 milyon liralık sürü yöneticisi istihdamı (Çoban) desteği ödemelerinin, bugün (10 Nisan 2020) saat 18.00'dan sonra hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı.

Erzincan Milletvekilleri açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan'da sürü yönetici istihdam (çoban) desteği kapsamında 379 işletmemize 1 milyon 895 bin TL destekleme ödemesi 10.04. 2020 tarihi (bugün) saat 18: 00 itibariyle hesaplara yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli öncülüğünde Türkiye genelinde hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (Çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapılacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Karaman, Erzincan, AK Parti, Türkiye, Güncel
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