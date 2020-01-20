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Erzincan'da 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

20.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:52Erzincan'da 48 köy yolu ulaşıma kapandı
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte bugün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Refahiye'de 17, Çayırlı'da 5, İliç'te 2, Kemah'ta 6, Kemaliye'de 12, Otlukbeli'de 2, Tercan'da 3 ve Üzümlü'de 1 olmak üzere toplam 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 7 greyder, 2 dozer, 3 kepçe, 3 bıçaklı kamyon olmak üzere 15 araçla çalışmalarını sürdürüyor. - ERZİNCAN

Erzincan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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