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Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandıErzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 49 köy yolunu açmak için gece-gündüz çalışıyor.

30.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:00
'da 49 köy yolu kardan kapandı
Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 49 köy yolunu açmak için gece-gündüz çalışıyor.
Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 4 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kemah'ta 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere 49 köy yolu karan kapandı. Ekipler, 3 greyder, 1dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon olmak üzere 4 ekiple köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan, Güncel

Kaynak: DHA


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