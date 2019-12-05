Haberler » kultur-sanat » Erzincan'da '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' etkinliği - Haberler

Erzincan'da "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği

Erzincan'da Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyeleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıp çöp topladı.

05.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:08Erzincan'da
'da Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyeleri 5 Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıp çöp topladı.
Erzincan'daki alışveriş merkezinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü dolayısıyla Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Erzincan üyeleri etkinlik düzenledi.
Sahada gönüllü yapılan faaliyetlerin sadece vatandaşların değil toplumların kalkınması için de önemli olduğunun anlatıldığı etkinlikte, engelli empati parkuru, geri dönüşüm atık kutularının da bulunduğu stant açıldı.
Gönüllüler daha sonra Halit Paşa Caddesi üzerinde 'Gönülülük Maratonu' yürüyüşü gerçekleştirdi. Gönüllüler yürüyüş sırasında kaldırım ve caddede bulunan çöpleri de toplamayı ihmal etmedi.
Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Erzincan Temsilcisi Sedanur Köse, merhametli gönüllüler inşa etme felsefesiyle 2013 yılında hayata geçirilen Damla Projesi'nin dokunduğu her gönüllü gençte bir nefes bularak 37 ilde faaliyetlerin sürdürüldüğünü söyledi.
Köse, sevginin dilinin, ırkının, ideolojinin olmadığını ifade ederek, "Bu ayrımı oluşturmadan, gönüllülere sevgi ekerek güzel çiçeklerin türeyeceğinden emin olarak bu yola çıkıyoruz." dedi.

Erzincan, Aralık, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

16:16 Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi - Haberler
16:14 FETÖ'den aranan 2 firari tutuklandı - Haberler
16:13 Posta dağıtım merkezi çalışanları eylemde - Haberler
16:11 BM: "Saldırılarda bin Suriyeli hayatını kaybetti" - Haberler
16:09 Manisa'da kaçak içki operasyonu - Haberler
16:05 Yüksekokul binasından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek - Haberler
15:54 Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu: Katil için idam çıksın - Haberler
15:43 Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı - Haberler
15:24 Baba, kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna 25 yıl hapis cezası verildiğini duyunca tepki gösterdi - Haberler
15:12 Son dakika: Balerin Ceren Özdemir'in katili, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Haberler
5.12.2019 16:25:23