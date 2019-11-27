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Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı hızla devam ediyor

Erzincan'da yetiştiricilerin düve üretimini destekleyerek ilde hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan üretiminin artırılması amacıyla başlanılan 500 Başlık Düve Üretim Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor.

27.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:19Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
'da yetiştiricilerin düve üretimini destekleyerek ilde hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan üretiminin artırılması amacıyla başlanılan 500 Başlık Düve Üretim Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor.

Erzincan Ticaret Borsası, Erzincan Ticaret Odası ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile kurulan 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin inşaatı devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay ile beraber yüzde 50 hibe desteği çerçevesinde 500 Başlık Düve Üretim Merkezi'nin inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, hayvancılık sektörünün sürekliliği ve gelişmesi için gerekli olan en önemli temel faktörlerden birinin de dişi hayvan varlığının devamlılığı olduğunu belirterek, "Bununla beraber amacımız düve üretimini artırarak ithalat açığını kapatmak ve kendi hayvanlarımızı üretip çiftçilerimize 0 faizle satarak yetiştiricilerimize destek olmak ve hayvan varlığımızı kendimiz üreterek artırmak" dedi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'de, proje ile ilde bulunan yetiştiricilerin düve üretimini destekleyerek hayvancılığı geliştirmeyi, hayvan üretimini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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