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Erzincan'da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

Erzincan'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla, AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve belediyelere bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

25.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:18
Erzincan'da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi
Erzincan 'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla, AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve belediyelere bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Erzincan'da 65 yaş üstünden gelen 2 bin 869 talep yerine getirildi.

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD hizmet binasında kurulan Vefa İletişim Merkezi tarafından bu sabah itibariyle toplamda: 112 tarafından yönlendirilen bin 637 çağrı, 155 tarafından yönlendirilen bin 194 çağrı, 156 tarafından yönlendirilen 238 çağrı, diğer birimler tarafından yönlendirilen ve bireysel olarak yapılan 98 çağrı cevaplandırılarak, toplamda 2 bin 869 talep yerine getirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Erzincan'da Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan vatandaşların talepleri yerine getirildi.

Yetkililer, salgının yayılmaması için, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Kısıtlaması olan vatandaşların haricinde kalanların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen yetkililer, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirmesi yaptık. Ekiplerimiz görev başındadır." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan, Sabah, AFAD, Güncel

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