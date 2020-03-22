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Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu

Son dakika: Erzincan Valisi Ali Arslantaş, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kimselerin, yasağı delmeleri durumunda 3 bin 150 TL cezaya çarptırılacağını söyledi.

22.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:06

Erzincan 'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacak" dedi.

BAKANLIK'TAN YASAK KARARI

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

TCK'YA GÖRE SUÇ: 3 BİN 150 TL

Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır."

Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu

Kaynak: İHA

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Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Ekonomi, Güncel

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