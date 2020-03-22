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Erzincan'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza

Erzincan'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza ERZİNCAN - Erzincan'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza uygulanacak.

22.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:15
Erzincan 'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza

ERZİNCAN - Erzincan'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacak" dedi.
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır." Erzincan’da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza

Kaynak: İHA

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Erzincan'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Genel

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