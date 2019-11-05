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Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 875 gram kubar esrar ele geçirildi.

05.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:43Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 875 gram kubar esrar ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mercan yol kontrol noktasında kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdiği sırada sürücüsünden şüphelendiği aracı durdurdu. M.B. ve H.Ç. isimli şahısların şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine jandarma ekipleri şahıslara ait otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 875 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay şüphelisi M.B. ve H.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken, 875 gram kubar esrar maddesine ise el konuldu. - ERZİNCAN

Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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