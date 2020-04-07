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Erzincan'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi Erzincan'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

07.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:55
Erzincan 'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
ERZİNCAN - Erzincan'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisindeki A.H. ve H.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, aracın göğüs kısmına zulalanmış vaziyette 938,83 gram eroin maddesi ile 2,1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar, "TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)" suçundan adli makamlarca tutuklandı.
06 Mart 2020 tarihinde ise uyuşturucu madde ticareti yapan veya kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan K.E. isimli şahıstan toplam 110 adet yeşil reçeteye tabi olarak satılan ve uyuşturucu madde etkisi uyandıran Gerica isimli hap ele geçirildi. Devamında yapılan çalışmalarda 110 adet Gerica hapın kargo şirketi aracılığıyla İzmir'den gönderildiği ve kargoyu gönderenin E.G.isimli şahıs olduğu tespit edildi.
K.E. ve E.G.isimli şahıslar hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında yasal işlem başlatılarak K.E. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. E.G. isimli şahsın ise yakalama çalışmalarına devam edilmekte. Erzincan’da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Araç, Yerel

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Erzincan'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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